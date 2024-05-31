В Ингушетии похоронили участника СВО Магомеда Гапархоева 

В Сунже похоронили Магомеда Гапархоева, отдавшего жизнь при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики.
Почтить память погибшего приехали первый заместитель главы правительства региона Магомед Евлоев, военный комиссар Заурбек Гадаборшев, представители законодательной и исполнительной власти.
Вице-премьер передал слова соболезнования Главы республики Махмуд-Али Калиматова, заверил, что со стороны властей родным и близким бойца будет оказана поддержка, также оказал материальную помощь.
51-летний Магомед Якубович Гапархоев служил стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона войсковой части номер 82717.