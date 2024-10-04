В Ингушетии после вмешательства прокуратуры инвалида-диабетика обеспечили лекарствами 

«Прокуратура Назрановского района провела проверку после того, как местная жительница обратилась с жалобой на нарушение её прав. В ходе проверки было установлено, что заявительница имеет инвалидность I группы и страдает сахарным диабетом 2 типа. Это даёт ей право на бесплатное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями для контроля уровня глюкозы в крови», — сказал собеседник.



Однако медицинское учреждение не предоставило необходимые рецепты и не проинформировало женщину о порядке, объёме и условиях оказания медицинской помощи.



По итогам проверки в отношении должностного лица ГБУЗ «Назрановская районная больница» возбуждено дело об административном правонарушении. Главному врачу медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.



Благодаря вмешательству прокуратуры женщина получила все необходимые ей лекарства и медицинские изделия.