В Ингушетии после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по исполненным контрактам 

Региональной прокуратурой при проведении проверки установлено, что двумя образовательными учреждениями были заключены государственные контракты на поставку продуктов питания, канцелярских товаров, ГСМ, уборку помещений, вывоз мусора и обслуживание программного обеспечения, которые были исполнены субъектами предпринимателями.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства, несмотря на это в нарушение требований законодательства оплата не была произведена заказчиками своевременно. Перед 6 хозяйствующими субъектами образовался долг — более 1,3 млн рублей.
Благодаря вмешательству прокуратуры, которая внесла представления в органы исполнительной власти, права бизнесменов восстановлены.