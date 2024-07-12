В Ингушетии после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по исполненным контрактам 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства, несмотря на это в нарушение требований законодательства оплата не была произведена заказчиками своевременно. Перед 6 хозяйствующими субъектами образовался долг — более 1,3 млн рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры, которая внесла представления в органы исполнительной власти, права бизнесменов восстановлены.