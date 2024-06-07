В Ингушетии построят первый завод по производству сыра

Отмечается, что старт строительству будет дан 7 июля церемонией закладки первого камня. Инвестиции в проект уже привлечены, а также приобретено около 700 молочных коров для обеспечения будущего производства сырьём.

Новый завод станет частью перезапущенного молокоперерабатывающего комбината и будет производить не только сыр, но и другие молочные продукты.

На начальном этапе продукция будет поставляться на рынок Ингушетии, а затем планируется её экспорт в соседние регионы