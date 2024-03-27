В Ингушетии предложат вакансии для трудоустройства в медицине, образовании и АПК

Вакансии для трудоустройства в медицине, образовании, промышленности, СМИ и АПК предложат в республике на ярмарке «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 5 апреля, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона
Отмечается, что 13 регионов страны представят более 10 тыс. вакансий и еще 500 республика.
Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что это очередная хорошая площадка для тех, кто ищет новые карьерные возможности, а также хочет сменить сферу своей деятельности.
«Сейчас особое внимание уделяем поиску и трудоустройству квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, промышленности, журналистики, образования и медицины. Поэтому на ярмарку приедут представители сельскохозяйственных и продовольственных компаний, больниц, школ и ДОУ», — отметил он.
Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 14 часов на базе центра занятости населения Назрановского района по адресу: сельское поселение Экажево, улица Муталиева, 283 (рынок «Магас»).
Напомним, в ноябре прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 27,1%.
Накануне на заседании межведомственной рабочей группы под ее руководством был принят за основу проект «дорожной карты» по снижению безработицы в регионе, который предполагает создание до 2030 года не менее 21,4 тыс. новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей и вузов республики до 60% и 50% соответственно.
Отметим также, что с 2022 года в Ингушетии проходят молодежные ярмарки вакансий с участием местных предприятий, на которых соискатели могут подобрать подходящую для себя вакансию, пообщаться с потенциальным работодателем и трудоустроиться.