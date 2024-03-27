В Ингушетии предложат вакансии для трудоустройства в медицине, образовании и АПК

Отмечается, что 13 регионов страны представят более 10 тыс. вакансий и еще 500 республика.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что это очередная хорошая площадка для тех, кто ищет новые карьерные возможности, а также хочет сменить сферу своей деятельности.

«Сейчас особое внимание уделяем поиску и трудоустройству квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, промышленности, журналистики, образования и медицины. Поэтому на ярмарку приедут представители сельскохозяйственных и продовольственных компаний, больниц, школ и ДОУ», — отметил он.

Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 14 часов на базе центра занятости населения Назрановского района по адресу: сельское поселение Экажево, улица Муталиева, 283 (рынок «Магас»).

Напомним, в ноябре прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 27,1%.

Накануне на заседании межведомственной рабочей группы под ее руководством был принят за основу проект «дорожной карты» по снижению безработицы в регионе, который предполагает создание до 2030 года не менее 21,4 тыс. новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей и вузов республики до 60% и 50% соответственно.

Отметим также, что с 2022 года в Ингушетии проходят молодежные ярмарки вакансий с участием местных предприятий, на которых соискатели могут подобрать подходящую для себя вакансию, пообщаться с потенциальным работодателем и трудоустроиться.