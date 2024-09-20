В Ингушетии представители различных национальностей проводят лекции в школах

Как информировали газету «Ингушетия» в ведомстве, эти мероприятия направлены на углубление знаний учащихся о культурном разнообразии и укрепление межнациональных отношений.

Так, на днях в общеобразовательном учреждении состоялась встреча с членом некоммерческой организации «Русь» Тамарой Вениаминовной Албагачиевой и представителем дагестанского НКО «Ватан» Вадылговой Мовлотхан Хаджабекаровной.

Также в рамках познавательных бесед прошла встреча азербайджанского представителя Кобарова Самиром Нуруддин-оглы с учащимися 4-го классов гимназии г. Назрань.

«Данные мероприятия проходят благодаря деятельному участию в них Ассамблеи народов Ингушетии, возглавляемой Барахоевой Мадиной. Это сотрудничество создает платформу для обсуждения актуальных вопросов, касающихся межнациональных отношений и культурного обмена», — подчеркнули в Миннаце региона.