В Ингушетии предъявлено обвинение трем полицейским по делу о пытках

Ранее сообщалось, что 5 октября прошлого года обвиняемые неправомерно задержали 31-летнего жителя республики и доставили его в отдел полиции. В здании ведомства они применили к нему насилие, чтобы заставить признаться в причастности к незаконному обороту наркотиков. Когда мужчина отказался, обвиняемые начали ему угрожать и потребовали передать им на безвозмездной основе право собственности на квартиру потерпевшего в Карабулаке, которую якобы собирались продать третьему лицу, находящемуся у них под контролем.

Экс-полицейским предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий с пыткой).

«Прошлой осенью им также были предъявлены обвинения согласно пунктам «а», «г», «е» части 3 статьи 286 (превышение полномочий группой лиц с применением насилия из корыстной или иной личной заинтересованности) и пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения обвиняемым в виде помещения под стражу», — рассказал собеседник.

После этого по ходатайству следователя суд продлил нахождение под стражей до 18 июня 2024 года. Однако затем, 2 мая, обвиняемых выпустили из-под стражи.

На данный момент лица задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В Магасский районный суд было направлено ходатайство о помещении их под стражу обратно.