В Ингушетии при опрокидывании иномарки пострадал водитель

В результате опрокидывания Toyota Corolla в кювет на 588 км ФАД Р-217 «Кавказ» пострадал водитель, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по региону.
По данным ведомства, вечером 8 июня водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет на 588 км федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в районе «Сад Гигант».
Пострадавшего доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Сунженского района.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда «Эрши» ГКУ «ПСС РИ».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.