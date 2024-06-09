В Ингушетии при опрокидывании иномарки пострадал водитель

По данным ведомства, вечером 8 июня водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет на 588 км федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в районе «Сад Гигант».

Пострадавшего доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Сунженского района.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда «Эрши» ГКУ «ПСС РИ».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.