В Ингушетии продолжается капремонт Центра непрерывного образования детей с ОВЗ

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Малгобекского района, в настоящее время подошли к концу необходимые работы по демонтажу.

Отмечается, что в эти дни на стройке кипят монтажные работы по электропроводке, освещению, устройству подвесных потолков, укладке плитки в санузлах, установке отопительной системы, пожарной сигнализации и канализации.

Капремонт важного социального объекта осуществляют генеральные подрядчики из ООО «Элитспецстрой», а техническое сопровождение и строительный контроль — ООО «УКС РИ».

Реконструкция старых помещений реализуется в рамках госпрограммы республики «Развитие образования» и регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».

После завершения ремонта, центр станет учреждением с современными условиями для обучения и развития детей с ОВЗ.