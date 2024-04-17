В Ингушетии продолжается работа по совершенствованию механизмов учета потребляемого газа

Стороны обсудили вопросы учета потребляемого в регионе газа, технического обслуживания газового оборудования, в том числе ответственность потребителей за нарушение правил прохождения ТО и использования газовой техники, а также платежную дисциплину абонентов.

Участники договорились продолжить работу по безопасному использованию газа в быту и совершенствованию региональной нормативной базы для повышения платежной дисциплины и усиления контроля за расходом газа абонентами республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».