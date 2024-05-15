В Ингушетии продолжается реставрация 200-летней Назрановской крепости

Перед началом реконструкции специалистами было проведено тщательное исследование крепости. На данный момент уже демонтирован металлический забор, не соответствовавший общей концепции сооружения. На данный момент производится детальное сканирование стен и башен крепости для воссоздания их первозданного облика с максимальной точностью. Особое внимание реставраторы уделяют ликвидации самосева, чьи корни на протяжении большого отрезка времени наносили вред каменной кладке древнего сооружения.

«Работы по сохранению этого памятника архитектуры проводятся с применением современных технологий. Назрановская крепость, воссозданная в своём первоначальном величии, всенепременно станет символом национальной культуры, что в свою очередь поспособствует привлечению еще большего интереса к изучению истории региона», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что комплекс мероприятий по выявлению, изучению и реконструкции ОКН на территории Ингушетии проводится при поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».

Напомним, что крепость, возведенная в самом начале XIX века, представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Изначально она была оснащена тремя орудиями, охранялась 150 казаками и 200 мушкетерами. Все эти меры были призваны обеспечить защиту подступов к Владикавказу и Военно-Грузинской дороге.