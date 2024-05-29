В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла

Сообщение о сейсмическом событии на глубине 11 км поступило от диспетчера «Северо-Осетинского филиала ФГБУ научно-исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН» в дежурную смену ГУ МЧС по региону 05:39 мск.

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается.

Отмечается, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. МЧС по республике организовано взаимодействие со всеми ЕДДС муниципальных образований.