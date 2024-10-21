В Ингушетии проходит фотодокументальная выставка к 70-летию Руслана Аушева

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит фотодокументальная выставка «Нацеленный на победу», посвященная 70-летию со дня рождения первого Президента Ингушетии Руслана Аушева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры региона.
«На выставке представлены материалы, которые отражают историю республики во времена, когда регионом руководил Руслан Аушев. Экспозиция демонстрирует его как опытного политика и значимого общественного деятеля, сыгравшего большую роль в жизни ингушского народа», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 31 октября по адресу: Мемориальный комплекс жертвам репрессий города Назрань, ул. Бакинская, 77.
Посетить выставку можно по «Пушкинской карте».
Отмечается, что билеты можно приобрести по следующей ссылке.