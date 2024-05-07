В Ингушетии проходит проверка подлинности документов у судей

В регионе проводится проверка подлинности документов, которые были предъявлены несколькими судьями при трудоустройстве, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, под сомнение попали документы пяти работников судебной системы республики, в том числе судей районных судов и Верховного суда республики.
Отмечается, что причиной проверки стало подозрение, что при поступлении на работу они предоставили поддельные дипломы об окончании высших учебных заведений и ненастоящие военные билеты.