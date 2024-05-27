В Ингушетии прокуратура помогла инвалиду восстановить право на пенсию

Женщина с августа 2013 года получала страховую пенсию по старости. В феврале 2023 года экспертный центр при отделении Социального фонда России по Волгоградской области прекратил выплаты и установил ей социальную пенсию по инвалидности. Эти действия были основаны на документах, связанных с трудовым стажем женщины, но сведения в этих документах не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов. Размер пенсии женщины уменьшился на 11,7 тыс. рублей.

Проверка показала, что основания для прекращения страховой пенсии по старости отсутствовали. По законодательству выплата страховой пенсии может быть прекращена только в случае признания недействительными сведений, на основании которых пенсия была назначена. Сомнения в достоверности предоставленных сведений о стаже работы и заработной плате не могут быть основанием для уменьшения или прекращения выплаты пенсии.

В защиту прав заявительницы прокуратура подала иск в суд с требованием обязать пенсионную службу установить ей страховую пенсию в прежнем размере и произвести доплату удержанной суммы пенсии.

Магасский районный суд республики удовлетворил исковые требования прокуратуры. Ответчик подал апелляцию, но Верховный суд региона оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

Женщине возобновили страховую пенсию, сделали перерасчёт и выплатили более 176 тысяч рублей.

Данный случай демонстрирует значимость роли прокуратуры в защите законных прав граждан, особенно, когда речь идёт о социально незащищённых группах населения, поскольку отсутствие правовой поддержки могло оставить женщину без необходимой финансовой помощи.