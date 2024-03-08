В Ингушетии прошел турнир по стрельбе среди женщин в погонах

«Лично-командный турнир состоялся в стрелковом тире по инициативе председателя организации региона Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо», министра внутренних дел по республике Михаила Коробкина в преддверии Международного женского дня», — говорится в сообщении.

В состязании приняли участие сотрудницы министерств и ведомств республики, чья работа связана с ношением оружия.

Отмечается, что первое место досталось команде УФСБ России по региону, второе место заняла команда пограничного управления ФСБ России по республике, а третье место завоевала команда регионального МВД.