В Ингушетии простились с бойцами, погибшими в зоне СВО

В селе Сурхахи Назрановского района и в Малгобеке состоялись похороны военнослужащих Магомеда Устильгова и Илеза Аушева, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом газету «Ингушетия» проинформировали в пресс-службе Главы и правительства региона.