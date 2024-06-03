В Ингушетии простились с бойцами, погибшими в зоне СВО

В селе Сурхахи Назрановского района и в Малгобеке состоялись похороны военнослужащих Магомеда Устильгова и Илеза Аушева, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом газету «Ингушетия» проинформировали в пресс-службе Главы и правительства региона.
Почтить память бойцов и выразить глубочайшие соболезнования приехали вице-премьер республики Магомед Евлоев, председатель регионального парламента Магомет Тумгоев, сотрудники администрации Главы Ингушетии, представители министерств и иных ведомств.
По словам собеседника издания, от имени руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова семьям погибших была оказана материальная поддержка.
Магомед Евлоев также отметил, что власти республики будут продолжать всесторонне помогать родным и близким защитников Отечества.