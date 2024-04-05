В Ингушетии проведут IV конкурс на лучшее ЛПХ и второй фестиваль цветов

В четвертый раз в республике пройдет конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, инициированный Махмуд-Али Калиматовым, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«На мой взгляд, это отличная мотивация для наших жителей взяться за собственные подворья. Цифры говорят сами за себя — количество желающих сделать свои огороды образцовыми и побороться за призовое место с каждым годом растет. Так, в 2021 году участие в конкурсе приняли 192 человека, в 2022 — около 230, а в 2023 — уже около 450 жителей республики», — отметил руководитель субъекта.

Видя интерес к конкурсу, в минувшем году Глава принял решение увеличить призовой фонд до 3-х млн рублей, добавив еще 10 призовых мест.

«В прошлом году мы также инициировали «Фестиваль цветов» — конкурс для тех, кто имеет цветники, палисадники, дворовые клумбы с красивым и оригинальным оформлением. Цветочное соревнование проведем и в этом году», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в конкурсе на лучшее ЛПХ средства распределяются следующим образом: два первых места по 500 тыс. рублей, второе и третье — 300 и 200 тысяч соответственно, 10 мест по 100 тыс. рублей и столько же по 50 тысяч.

Призовой фонд «Фестиваля цветов» составит 1 млн рублей. За первое место 300 тыс. рублей, за второе — 200 и 150 тысяч за третье. Остальные участники конкурса, занявшие с четвертого по десятое место, получат по 50 тыс. рублей.