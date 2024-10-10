В Ингушетии проведут военно-патриотический спортмарафон «Тропа мужества Z»

Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре региона, мероприятие по испытанию силы и выносливости проведут на территории спортивно-тренировочного центра «Мужичи». В нем примут участие команды СКФО, состоящие из пяти человек каждая.

Напомним, проект, автором которого является Барханоев Магомед, одержал победу на Всероссийском грантовом конкурсе молодежных проектов среди физических лиц и реализуется при поддержке Росмолодежи.