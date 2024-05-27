В Ингушетии провели акцию по профилактике йододефицитных заболеваний

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минздраве, более 50 человек приняли участие в мероприятии, посвященном поддержанию здоровья щитовидной железы и предотвращению возможных проблем.

«Специалисты по эндокринологии провели консультации, поделились ценной информацией о важности употребления достаточного количества йода для правильного функционирования щитовидной железы», — отметили в здравоохранительном ведомстве региона.

Участники акции смогли задать вопросы специалистам, обсудить свои заболевания и получить необходимые рекомендации по дальнейшему лечению.