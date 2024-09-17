В Ингушетии провели акцию, приуроченную к Всемирному дню безопасности пациентов 

Как информировали газету «Ингушетия» в Минздраве республики, врачи провели мастер- класс среди граждан, обратившихся за медицинской помощью, и вручили им памятные подарки.

По словам медиков, Всемирный день безопасности пациентов — это лишний повод поднять на порядок уровень осведомленности населения и укрепить взаимодействие между пациентами, медицинскими работниками, политиками и лидерами здравоохранения в интересах повышения безопасности получателей медицинской помощи.

Отмечается, что 17 сентября нынешнего года Минздрав России совместно с Росздравнадзором и при взаимодействии с представительством ВОЗ в России проводит мероприятие, посвященных Всемирному дню безопасности пациентов.