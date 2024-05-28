В Ингушетии провели антинаркотическую акцию

Отмечается, что методист культурно-досугового учреждения Микаил Сапралиев предложил учащимся сыграть в интеллектуальную игру «Наркотики. Ответственность. Будущее», а руководитель кружка ИЗО «Долаковская улица» Хяди Евкурова провела конкурс рисунков на тему «Счастливая жизнь без наркотиков».

«Наша работа нацелена на профилактику наркомании, противодействие незаконному обороту сильнодействующих веществ для сокращения количества молодых людей, вовлекаемых в процесс употребления наркотиков», — подчеркнули организаторы мероприятия.