В Ингушетии провели чествование лучших спортсменов и их тренеров

Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве региона, и. о. министра Руслан Белхороев вручил благодарности и денежные поощрения атлетам, победившим и ставшим призерами всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и первенств России, Европы.

Отмечается, что награды были вручены новоиспеченному чемпиону Европы по грэпплингу Магомеду Даурбекову.

Благодарностями и денежными поощрениями также были отмечены спортсмены и тренеры по стрельбе из лука. Так, в мае нынешнего года Адам Султыгов стал первым на чемпионате России по стрельбе из лука, он смог выполнить норматив мастера спорта России и его включили в состав сборной страны. Еще один спортсмен, отличившийся в этом сезоне — Цечоев Магомед, который стал вторым на Чемпионате России в дивизионе «Олимпик».

Среди номинантов было немало представителей федерации спортивной борьбы республики. В спортивное ведомство были приглашены победители и призеры Первенства и Чемпионата России в дисциплине «панкратион».