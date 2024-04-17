В Ингушетии провели цикл мероприятий по профилактике добровольной сдачи оружия

«Совместная работа сотрудников МВД по Республике Ингушетия (РИ) и кинологической службы направлена на изъятие нелегального оружия и боеприпасов», — сказал собеседник.

Местных жителей регулярно информируют о возможности сдачи оружия в любом отделении полиции. Это значит, что граждане могут принести незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы в удобное для них время в ближайший участок полиции. Если у жителей возникнут вопросы или потребуется дополнительная консультация, то они всегда могут обратиться за помощью к своему участковому.

«Сдача незаконного оружия не только предотвращает возможные преступления, но также предлагает владельцам возможность избежать уголовного преследования за владение нелегальным оружием. Это решение также способствует укреплению общественной безопасности, поскольку оружие после его сдачи утилизируется и больше не представляет угрозы. Этот шаг можно рассматривать как разумный поступок, поддерживающий правопорядок и безопасность общества», — добавили в силовом ведомстве.

Важно отметить, что сотрудники правоохранительных органов ведут регулярные проверки на предмет наличия нелегального оружия. При выявлении нарушений информация об этом передаётся в суд для принятия соответствующих мер, включая возбуждение уголовного дела. Сдача оружия — первый и наиболее безопасный способ избежать штрафа или заключения, особенно учитывая строгие санкции, предусмотренные за незаконное хранение или использование оружия без разрешения.