В Ингушетии провели инструкторско-методический сбор к предстоящей весенней призывной кампании 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном парламенте, в мероприятии приняли участие депутат Народного собрания, член призывной комиссии республики Бадрудин Олигов, представители муниципальных районов и городских округов, городских и районных военкоматов, работники ВУСов, а также члены муниципальных призывных комиссий.

Отмечается, что в ходе мероприятия были подведены итоги работы осенней призывной кампании, награждены особо отличившиеся, а также озвучены задачи на весенний призыв 2024 года.