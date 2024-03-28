В Ингушетии провели инструкторско-методический сбор к предстоящей весенней призывной кампании 

Ибрагим Цороев
Фото:
НС РИ

Во Дворце культуры Назрани состоялся инструкторско-методический сбор, посвященный предстоящей весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, которая стартует 1 апреля. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном парламенте, в мероприятии приняли участие депутат Народного собрания, член призывной комиссии республики Бадрудин Олигов, представители муниципальных районов и городских округов, городских и районных военкоматов, работники ВУСов, а также члены муниципальных призывных комиссий.

Отмечается, что в ходе мероприятия были подведены итоги работы осенней призывной кампании, награждены особо отличившиеся, а также озвучены задачи на весенний призыв 2024 года.

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