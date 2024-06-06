В Ингушетии провели мероприятие, посвященное сохранению родного языка 

В значимом событии приняли участие представители государственных органов власти, общественные деятели, а также молодежь республики.

Спикер встречи Магомед Кузьгов подчеркнул важность сохранения культурного наследия.

«Язык, адаты и традиции — основа нашей идентичности. Мы обязаны сохранять и передавать их будущим поколениям», — заявил предприниматель.

Отмечается, что в рамках мероприятия прошли несколько панельных дискуссий и мастер-классов. Участники обсудили текущие проблемы и вызовы, связанные с сохранением ингушского языка. Особое внимание было уделено методикам преподавания языка, а также созданию интерактивных образовательных ресурсов.

Событие показало, что вопросы культурного сохранения волнуют многих, и только общими усилиями можно добиться успеха. Благодарность прозвучала в адрес всех участников и организаторов, а также были выражены надежды на продолжение подобных инициатив в будущем.