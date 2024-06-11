В Ингушетии проводится акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови

Как сообщили газете «Ингушетия» в медучреждении, акция, прежде всего, направлена на популяризацию донорства и ответственного подхода к сдаче крови и ее компонентов.

«Многие люди по-прежнему не знают, какая ценность может быть в их крови, особенно для тех, кто нуждается в пересадке костного мозга или лечении определенных заболеваний», — подчеркнула менеджер по пропаганде донорства Лида Хамхоева.

Она пригласила всех желающих, годных, конечно, по состоянию здоровья, присоединиться к акции по сдаче крови и ее компонентов. По ее словам при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.