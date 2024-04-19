В Ингушетии пройдет общереспубликанский субботник

27 апреля Ингушетия присоединится ко Всероссийскому субботнику, который затронет все общественные пространства региона. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства Российской Федерации, сообщили газете «Ингушетия» Минстрое региона.
«В рамках субботника жители смогут заняться уборкой и благоустройством своих дворов, общественных территорий, клумб и дорожек. Также у участников будет возможность высадить цветы и деревья», - говорится в сообщении.
Также во время субботника волонтёры будут помогать жителям Ингушетии в голосовании за проекты благоустройства, которые будут реализованы в республике в 2025 году.
Напомним, что в Ингушетии 15.03.2024 по 30.04.2024 года проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства. На выбор представлено 19 дизайн-проектов и 4 общественные территории. Проголосовать можно на сайте 06.gorodsreda. ru.