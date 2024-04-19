В Ингушетии пройдет общереспубликанский субботник

«В рамках субботника жители смогут заняться уборкой и благоустройством своих дворов, общественных территорий, клумб и дорожек. Также у участников будет возможность высадить цветы и деревья», - говорится в сообщении.

Также во время субботника волонтёры будут помогать жителям Ингушетии в голосовании за проекты благоустройства, которые будут реализованы в республике в 2025 году.

Напомним, что в Ингушетии 15.03.2024 по 30.04.2024 года проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства. На выбор представлено 19 дизайн-проектов и 4 общественные территории. Проголосовать можно на сайте 06.gorodsreda. ru.