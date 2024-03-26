В Ингушетии проживает более 1 тыс. человек в возрасте 90 и более лет

«В развитие системы здравоохранения республики было вложено много федеральных и региональных средств. Практически в каждом селе есть медицинские учреждения первичного звена. В целях ранней диагностики заболеваний ежегодно проводится поэтапная диспансеризация населения. Также мы построили Дом ветеранов на 130 мест, где люди пожилого и преклонного возраста могут получить санаторное лечение и отдых», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

По его словам, люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, чаще наблюдаются у врачей в профилактических целях.

«Еще одна причина хороших показателей по ожидаемой продолжительности жизни — здоровый образ жизни жителей Ингушетии. Считаю, что все эти факторы и стали причиной роста средней продолжительности жизни населения. Такие показатели очень радуют меня, так как старшее поколение — это наши корни», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, Росстат представил предварительную оценку ожидаемой продолжительности жизни по субъектам России за прошлый год. На первом месте Дагестан — 79,87 года. Далее Москва и Ингушетия 79,38 и 79,2 года соответственно. По стране в целом этот показатель составил 73,4 года.