В Ингушетии раздали жертвенное мясо малоимущим жителям Джейрахского района

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в религиозном мероприятии приняли участие более сотни человек, в рядах которых выделялись богословы и старейшины. Вся благотворительная помощь была адресной.

По завершении богоугодного дела в сельском поселении Джейрах было сделано дуа, участники обряда просили мира и благословения людям на всех континентах, и, конечно, особенно жителям Палестины.