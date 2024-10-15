В Ингушетии реализуется проект «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России»

В Центре культурного развития Магаса учащимся 9-11 классов гимназии «Марем» и столичного лицея были показаны фильмы про Карелию и Башкортостан.
Как информировали газету «Ингушетия» в Миннаце республики, данное мероприятие провели в рамках реализации проекта ФАДН «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России».
Отмечается, что фильмы демонстрируют широкое разнообразие многонациональной России. «Эта акция укрепляет единство российской нации посредством популяризации самобытных культур, промыслов, традиций и языков народов страны», — подчеркнули организаторы показа.