В Ингушетии рецидивиста осудят за мошенничество на более чем 700 тыс. рублей 

Отмечается, что с марта по август прошлого года, под предлогом получения взаймы, мужчина завладел деньгами знакомой, проживающей Ростове-на-Дону. Всего женщина перевела на указанные банковские счета и передала лично 744 тыс. рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Помимо этого, в ноябре 2023 года, увидев в сети «Интернет» объявление о продаже мобильного телефона за 10 тыс. рублей, обвиняемый попросил продавца отправить его на такси, обещая позже перевести ему деньги, что не было сделано.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд.