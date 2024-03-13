В Ингушетии состоялась сессия «Навигация детства в Год семьи в России»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, участники мероприятия обсудили укрепление института семьи, раскрыли темы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирования у детей и молодежи представлений о семье как главном ресурсе сбережения народа России, партнерского участия родительской общественности в мероприятиях проекта «Навигаторы детства» и взаимодействии со школой.

«Мнения экспертов, диалоговые площадки с участием руководителей школ и представителей родительского сообщества, обсуждение проблемных точек и поиск путей выхода из них, несомненно, стали основой новых стратегических решений в области воспитания подрастающего поколения», — подчеркнула министр образования Эсет Бокова.

Отмечается, что региональный координатор проекта Саид Колоев отметил, что такие площадки помогают развить коммуникацию между разными общественными группами в школах.

По словам организаторов сессии, подобные мероприятия в Год семьи помогают объединить не только все регионы России, но и разные поколения, и вместе воспитывать в детях ценности крепкой семьи, верной дружбы, взаимопомощи, ответственного родительства и уважения к старшим.