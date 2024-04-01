В Ингушетии состоялись похороны погибшего в зоне СВО Беслана Мурзабекова

В сельском поселении Плиево Назрановского района состоялись похороны погибшего в зоне специальной военной операции Беслана Мурзабекова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, выразить соболезнования родным бойца и поддержать их приехали председатель парламента региона Магомет Тумгоев, вице-премьер Магомед Евлоев, депутаты, представители ведомств.
Супруга и две дочери остались у погибшего 31-летнего военнослужащего.
По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова семье оказана материальная помощь.