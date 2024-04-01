В Ингушетии состоялись похороны погибшего в зоне СВО Беслана Мурзабекова

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, выразить соболезнования родным бойца и поддержать их приехали председатель парламента региона Магомет Тумгоев, вице-премьер Магомед Евлоев, депутаты, представители ведомств.

Супруга и две дочери остались у погибшего 31-летнего военнослужащего.

По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова семье оказана материальная помощь.