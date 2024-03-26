В Ингушетии состоялось открытие новой школы на 250 мест

Отмечается, что учебные классы оснащены современным оборудованием. Для школьников организованы кружки и секции по интересам, предусмотрены спортивный зал и медицинский блок. Особое внимание при строительстве было уделено созданию доступной среды для детей с ОВЗ. Во всех классах есть места для маломобильных групп.

Школа построена рамках национального проекта «Образование». На ее строительство из федерального бюджета выделено более 273 млн рублей.

«Ежегодно мы строим различные образовательные учреждения. Так, в 2023 году по нацпроектам «Образование» и «Демография» было построено 19 школ и 12 детских садов. Именно благодаря федеральной поддержке у нас есть возможность возводить новые объекты, создавать достойную образовательную среду для детей и педагогов», — отметил Глава региона.