В Ингушетии состоялся международный фестиваль-конкурс искусств «Золотой орёл»

По словам собеседника, фестиваль за время своего существования стал уникальной площадкой для обмена опытом, повышения профессионального уровня и творческого развития представителей различных видов искусств. В нынешнем году здесь встретились 89 коллективов из разных регионов, которые продемонстрировали свои таланты широкой публике, собравшейся во Дворце культуры Назрани.

Ингушетия была ярко представлена на фестивале. Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» под руководством Магомеда Имагожева (Дом культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района) стал обладателем Гран-при, а вокалисты этого же ДК заняли первое и второе места.

Детский хореографический ансамбль «Мужичи» из одноименного села стал дипломантом второй и третьей степени, представив в номинации «Народная хореография» девичий ингушский и черкесский танцы. Руководитель коллектива — Осман Итазов.

Второе место занял хореографический коллектив «Эзди» Сунженского районного дома культуры. Юные танцоры под руководством Любови Мержоевой представили русский народный танец «Калинка».

Дебютировавший на фестивале хореографический ансамбль «Яндаре» под руководством Ахлан-Гирея Арчакова также занял второе место.

«Фестиваль-конкурс «Золотой орёл» играет важную роль не только в развитии культурных связей, но и способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами», — отметил собеседник.