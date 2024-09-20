В Ингушетии спасатели провели учения с условным пожаром в аэропорту

По легенде после жесткой посадки самолета необходимо было ликвидировать пожар, возникший в результате разлива авиационного топлива под корпусом воздушного судна, чтобы пламя и дым не успели попасть в салон.

Локализовать, потушить условный пожар удалось в максимально короткие сроки.

«Со своей задачей пожарные расчеты справились на отлично. Действовали слаженно и профессионально», — отметили в МЧС по республике.