В Ингушетии стартовала благотворительная акция «Мехка сагIа»

«Сегодня ежегодную благотворительную акцию «Мехка сагIа» начали с Малгобека, Малгобекского и Джейрахского районов. Помощь также передадим и семьям, проживающим в населённых пунктах соседних регионов — в Нижнем Курпе и Кескеме. Порядка 1000 продуктовых наборов доставят всем нуждающимся», — написал руководитель субъекта.

По его словам, помощь также раздают благотворительные фонды, меценаты и просто неравнодушные жители республики.

«Все они вместе с нами помогают нуждающимся семьям в преддверии нашего любимого праздника Мархаш. Это замечательный пример единства и солидарности нашего общества, когда люди готовы поддержать друг друга. Я выражаю благодарность всем, кто помогал, и надеюсь, что взаимопомощь жителей нашей республики всегда будет характерной особенностью ингушского народа», — подчеркнул Калиматов.

Глава региона пожелал, чтобы праздник Ид аль-Фитр для каждой семьи в республике был светлым и радостным, а взаимопомощь и поддержка стали постоянным явлением в жизни.