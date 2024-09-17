В Ингушетии стартовала финальная подготовка к празднованию 100-летия государственности

«Основной задачей организаторов является обеспечение безопасности всех участников и зрителей, поэтому к проведению мероприятий будут привлечены правоохранительные органы. Также было поручено Правительству обеспечить бесперебойное электроснабжение и активно задействовать волонтеров в организации праздника», — написал руководитель региона.

Главное празднование состоится 28 сентября в 18:00 мск на республиканском стадионе имени Дьякова в городе Сунже. В этот же день в Магасе пройдет фестиваль народных промыслов и праздничный концерт, которые дополнят масштабные торжества.

Кроме того, Министерство культуры организует открытие выставки под названием «Живи и процветай, народ ингушский, в созвездии регионов Великой России!». Экспозиция будет представлена 19 сентября в Государственной выставочной галерее в городе Сунже.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что с 19 по 30 сентября Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» проведет гастрольный тур, приуроченный к столетию образования государственности республики. В программе гастролей значатся города Алапаевск, Тугулым, Екатеринбург, Тюмень, Верхний Тагил, Первоуральск, Челябинск и другие.