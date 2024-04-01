В Ингушетии стартовала весенняя призывная кампания 

В регионе стартовала весенняя призывная кампания. В Карабулаке оповестили около 800 человек призывного возраста, из них 13 рекрутов должны пройти срочную службу в армии в рамках проведения весенней кампании.
Отмечается, что глава государства Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. С 1 апреля до 15 июля на военную службу отправятся 150 тысяч срочников от 18 до 30 лет.
Как сообщили газете «Ингушетия» в военно-учетном столе города, всего из республики пополнить ряды Вооруженных сил РФ должны около 230 человек.
«Каждый населённый пункт получил свой наряд и его необходимо выполнить», — заявили в военном комиссариате.
В мэрии Карабулака особо подчеркнули, что новобранцы не будут проходить службу в новых регионах или участвовать в спецоперации.
Напомним, срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.