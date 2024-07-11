В Ингушетии стартует молодежный форум «Таргим»

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона, к началу масштабного мероприятия вся инфраструктура уже подготовлена: площадки для спортивных игр, шатер для проведения мастер-классов, гостиница, столовая. Проверено звуковое и световое оборудование.

«Гостей ждет насыщенная плотная программа. Вот краткое расписание одного дня: с 10 до 13 ч. мск — экспертная сессия, после обеда до 16 ч. — работа на альтернативных образовательных площадках, с 16 до 18 ч. — альтернативная досуговая часть, после ужина — различные мастер-классы, например, по лезгинке», — рассказал директор форума Адам Ярыжев.

Отмечается, что форум разбит на три части: образовательную, досуговую и грантовую. Спикерами выступят местные представители.

Напомним, стать резидентами форума изъявили желание 800 активистов, из них отобрали около 200, только 70 человек примут участие в грантовом конкурсе. Максимальная сумма гранта — 500 тысяч рублей.