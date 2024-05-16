В Ингушетии у рецидивиста в гараже обнаружили боеприпас

«Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по республике Ингушетия и УФСБ России по региону обнаружили и изъяли боеприпас разрывного действия кустарного изготовления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», — рассказал собеседник.

По его словам, боеприпас был спрятан в гараже в домовладении ранее судимого за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений.

По данным экспертизы, на поверхности изъятого боеприпаса обнаружили отпечатки пальцев хозяина домовладения.

В отношении правонарушителя следственный отдел МО МВД России «Малгобекский» возбудил уголовное дело по части 1 ст. 222.1 УК РФ. В порядке статей 91 — 92 УПК РФ подозреваемый был помещён в изолятор временного содержания.

«Данный инцидент в очередной раз напоминает о необходимости пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов, который угрожает безопасности и порядку», — добавили в ведомстве.