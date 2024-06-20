В Ингушетии улучшают качество электроснабжения села Алхасты 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, ранее по обращению жителей этого муниципального образования, в том числе участника СВО, на улице Новая полностью завершена замена опор и линий электропередачи. В частности, установлено 14 опор ЛЭП (плюс 2 упора) с протяжкой нового провода (СИП).

В настоящее время аналогичные работы ведутся по ул. Советская, где заменяются 12 опор ЛЭП (плюс 2 упора) и будет произведена замена старых проводов на самонесущие изолированные провода.