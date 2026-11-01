В Ингушетии в День народного единства пройдут фестивали культур и спорта 

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в региональном министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

На площади перед городским Дворцом культуры состоятся фестивали национальных видов спорта и ремесел. Посетителей ждут зрелищные соревнования и показательные выступления, выставка работ народных мастеров, знакомство с национальными костюмами и мастер-классы.

Все желающие смогут попробовать блюда, представляющие кулинарные традиции народов, проживающих в республике, увидеть выступления творческих коллективов и артистов. Старт праздника запланирован на 14 часов.