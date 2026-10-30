В Малгобекском районе и городе Сунжа произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.
Около 14 часов на автодороге «Назрань — Малгобек» в районе сельского поселения Нижние Ачалуки столкнулись легковой автомобиль и газовоз КамАЗ. В результате грузовик опрокинулся в кювет, из цистерны произошла утечка пропана.
Четыре человека пострадали, один из них скончался на месте. Травмированных доставили в Малгобекскую центральную районную больницу.
На месте работали пожарные и спасатели ПСО «Магас», был организован объезд участка.
Ранее в городе Сунжа на пересечении улиц Энгельса и Народная водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.
В аварии также пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Всех травмированных госпитализировали в Сунженскую районную больницу.
На месте работали расчет третьей пожарно-спасательной части и сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрши».
Причины и обстоятельства обеих аварий устанавливаются.