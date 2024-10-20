В Ингушетии в результате ДТП пострадал один человек

«Сегодня на автодороге Зязиков-Юрт — Новый Редант произошло столкновение двух легковых автомобилей LADA Granta и LADA Priora. В результате аварии есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в 17:43 по московскому времени.

Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу города Малгобек.