В Ингушетии в текущем году благоустраивают 20 общественных пространств 

В муниципалитетах Ингушетии в текущем году будут благоустроены 20 общественных территорий. На данный момент работы завершены на 8 объектах, а остальные планируется обновить до 1 декабря, написал в своем Telegram-канале Глава региона.
Он отметил, что работы, которые ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» помогают сделать города и села более удобными для жизни.
«Нацпроект «Жилье и городская среда» — это важный инструмент, который позволяет создавать современные и функциональные пространства для отдыха, спорта и досуга. Наша задача — сделать все возможное, чтобы новые общественные территории стали предметом гордости для всех нас. Поэтому я призываю участников проекта качественно и своевременно выполнять все работы», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.