В Ингушетии ведется работа по выявлению и изучению материалов по башенным комплексам

Историкам реставрационной компании «АСМ Групп» продолжают поступать различные архивные материалы, в частности фотографии, на которых запечатлены башенные комплексы и иные древние строения в горной части региона.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе организации, данная информация поступает из российских музеев и архивов.
«Ко многим из поступающих изображений, к сожалению, не приложена никакая аннотация. То есть мы имеем возможности узнать точное или хотя бы приблизительное расположение запечатленного сооружения», — рассказал собеседник издания.
По его словам, предстоит провести большую работу по определению архитектурных комплексов и строений, запечатленных на уникальных снимках.
Отмечается, что партнерами проекта выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».