В Ингушетии ведется работа по выявлению и изучению материалов по башенным комплексам

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе организации, данная информация поступает из российских музеев и архивов.

«Ко многим из поступающих изображений, к сожалению, не приложена никакая аннотация. То есть мы имеем возможности узнать точное или хотя бы приблизительное расположение запечатленного сооружения», — рассказал собеседник издания.