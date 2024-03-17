В Ингушетии ветеран боевых действий пришёл на выборы с семьей

Ветеран боевых действий, пенсионер министерства внутренних дел Мурад Арчхоев вместе с супругой и дочерью проголосовал на выборах Президента, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.
Семья отдала голоса на избирательном участке, который находится на базе второй школы в сельском поселении Нестеровское.
Напомним, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на второй день голосования посетил 806-й избирательный участок в сельском поселении Нестеровское.
Руководитель субъекта поинтересовался явкой избирателей. Всего за этим участком закреплено более двух тысяч человек, 56% от этого числа уже проголосовали