В Ингушетии внедрят электронные удостоверения для ветеранов боевых действий

«Электронные удостоверения будут содержать всю информацию о социальной поддержке, которую могут получать ветераны, и обеспечат им доступ к выплатам от Министерства обороны и другим привилегиям», — сказал собеседник издания.

Удостоверение будет выдаваться в виде пластиковой карты с электронным запоминающим устройством и будет действительным документом, подтверждающим право на социальную поддержку.

Кроме того, оно будет функционировать как банковская и социальная карта, предоставляя все необходимые льготы. Это новшество распространяется на ветеранов, принимавших участие в различных конфликтах и операциях, включая Сирию, чеченские кампании и войну в Афганистане.